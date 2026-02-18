Rifles nocturnes Salle polyvalente Billy-sur-Oisy

Rifles nocturnes

Salle polyvalente 528 le Bourg Billy-sur-Oisy Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2026-03-07 18:30:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

2026-03-07

Rifles nocturnes des sapeurs pompiers de Billy-sur-Oisy Aspirateur sans fil, air fryer, karaoké, appareil photo, blender… et plein d’autres lots Partie spéciale Carton complet Salon de jardin avec son parasol et sa plancha 1€ le carton, 2€ les 4, une partie offerte ! Restauration et buvette sur place .

Salle polyvalente 528 le Bourg Billy-sur-Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

