Rifles nocturnes Salle polyvalente Billy-sur-Oisy samedi 7 mars 2026.
Salle polyvalente 528 le Bourg Billy-sur-Oisy Nièvre
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2026-03-07 18:30:00
fin : 2026-03-07 22:00:00
2026-03-07
Rifles nocturnes des sapeurs pompiers de Billy-sur-Oisy Aspirateur sans fil, air fryer, karaoké, appareil photo, blender… et plein d’autres lots Partie spéciale Carton complet Salon de jardin avec son parasol et sa plancha 1€ le carton, 2€ les 4, une partie offerte ! Restauration et buvette sur place .
Salle polyvalente 528 le Bourg Billy-sur-Oisy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
