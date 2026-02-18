Rifles Salle des fêtes Germaine Nicoud Préporché
Rifles Salle des fêtes Germaine Nicoud Préporché dimanche 29 mars 2026.
Rifles
Salle des fêtes Germaine Nicoud Le bourg Préporché Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 13:30:00
fin : 2026-03-29 19:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Rifles à la salle Germaine Nicoud ouverture des portes à 13h30, début des jeux à 14h30.
Organisé par le Comité des Fêtes. Buvette
Nombreux lots à gagner, super partie, numéro de la chance, 1 partie gratuite. Infos à comitefetes.preporche@gmail.com .
Salle des fêtes Germaine Nicoud Le bourg Préporché 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté comitefetes.preporche@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rifles
L’événement Rifles Préporché a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Rives du Morvan