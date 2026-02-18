Rifles Salle des fêtes Germaine Nicoud Préporché

Rifles

Salle des fêtes Germaine Nicoud Le bourg Préporché Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 13:30:00

fin : 2026-03-29 19:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Rifles à la salle Germaine Nicoud ouverture des portes à 13h30, début des jeux à 14h30.

Organisé par le Comité des Fêtes. Buvette

Nombreux lots à gagner, super partie, numéro de la chance, 1 partie gratuite. Infos à comitefetes.preporche@gmail.com .

Salle des fêtes Germaine Nicoud Le bourg Préporché 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté comitefetes.preporche@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rifles

L’événement Rifles Préporché a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Rives du Morvan