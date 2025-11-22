Rifles Salle polyvalente Saint-Honoré-les-Bains

Rifles

Salle polyvalente Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 50 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 18:30:00

fin : 2025-11-22 23:50:00

Date(s) :

2025-11-22

L’Ecole de Rugby de Saint-Léger des Vignes organise ses rifles annuelles à Saint-Honoré-les-Bains au profit de l’école de Rugby. De nombreux lots sont à gagner. 16 parties dont 2 gratuites + partie de mini-bingo. Plateau repas tartiflette à réserver. Buvette et petite restauration sur place (crêpes, sandwich etc.) .

Salle polyvalente Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 64 93 67

