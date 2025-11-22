Rifles Salle polyvalente Saint-Honoré-les-Bains
Rifles Salle polyvalente Saint-Honoré-les-Bains samedi 22 novembre 2025.
Rifles
Salle polyvalente Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 50 EUR
Début : 2025-11-22 18:30:00
fin : 2025-11-22 23:50:00
2025-11-22
L’Ecole de Rugby de Saint-Léger des Vignes organise ses rifles annuelles à Saint-Honoré-les-Bains au profit de l’école de Rugby. De nombreux lots sont à gagner. 16 parties dont 2 gratuites + partie de mini-bingo. Plateau repas tartiflette à réserver. Buvette et petite restauration sur place (crêpes, sandwich etc.) .
Salle polyvalente Avenue du Docteur Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 64 93 67
