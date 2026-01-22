Rifles Salle Sidney Bechet Saint-Honoré-les-Bains

Rifles

Salle Sidney Bechet Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01 20:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Le Comité des fêtes de Saint-Honoré-les-Bains organise des rifles le dimanche 1er février 2026 à la salle Sidney Bechet à 14h.

Nombreux lots à gagner, buvette sur place. .

Salle Sidney Bechet Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 99 13 80 cdfstho@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rifles

L’événement Rifles Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Rives du Morvan