Rifles solidaires Salle polyvalente Moulins-Engilbert dimanche 22 février 2026.
Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert Nièvre
Début : 2026-02-22 14:00:00
fin : 2026-02-22 20:00:00
2026-02-22
La boutique solidaire La Moulinotte organise des rifles dimanche 22 février 2026 après-midi à Moulins-Engilbert.
Début des jeux à 14h.
Tentez votre chance pour remporter de nombreux lots.
Lots offerts par les commerçants de Moulins-Engilbert.
Buvette et gâteaux sur place
Infos à lamoulinotte58@gmail.com .
lamoulinotte58@gmail.com
