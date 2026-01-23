Rifles solidaires Salle polyvalente Moulins-Engilbert

Rifles solidaires

Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert

Début : 2026-02-22 14:00:00

fin : 2026-02-22 20:00:00

2026-02-22

La boutique solidaire La Moulinotte organise des rifles dimanche 22 février 2026 après-midi à Moulins-Engilbert.

Début des jeux à 14h.

Tentez votre chance pour remporter de nombreux lots.

Lots offerts par les commerçants de Moulins-Engilbert.

Buvette et gâteaux sur place

Infos à lamoulinotte58@gmail.com .

Salle polyvalente Avenue Perricaudet Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lamoulinotte58@gmail.com

