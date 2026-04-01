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Rifles vélototem Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville)

Rifles vélototem Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville) dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Salle Louise Michel

Adresse : Place Gudin

Ville : 58120 Château-Chinon (Ville)

Département : Nièvre

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Château-Chinon (Ville)

Rifles vélototem

Salle Louise Michel Place Gudin Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :
2026-04-19

A partir de 14h à la salle Louise Michel, Place Gudin à Château-Chinon. Téléviseur 140cm, bons d’achat de 200€, 50€… cafetières à dosettes, friteuse air fryer, robot multifonctions. Jambons, rosettes, corbeilles garnies et de nombreux autres lots. 2 parties gratuites.   .

Salle Louise Michel Place Gudin Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 99 67 08  philippe.perruchet@orange.fr

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English : Rifles vélototem

L’événement Rifles vélototem Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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