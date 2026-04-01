Rifles vélototem Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville)
Rifles vélototem Salle Louise Michel Château-Chinon (Ville) dimanche 19 avril 2026.
Château-Chinon (Ville)
Rifles vélototem
Salle Louise Michel Place Gudin Château-Chinon (Ville) Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
A partir de 14h à la salle Louise Michel, Place Gudin à Château-Chinon. Téléviseur 140cm, bons d’achat de 200€, 50€… cafetières à dosettes, friteuse air fryer, robot multifonctions. Jambons, rosettes, corbeilles garnies et de nombreux autres lots. 2 parties gratuites. .
Salle Louise Michel Place Gudin Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 99 67 08 philippe.perruchet@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rifles vélototem
L’événement Rifles vélototem Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
À voir aussi à Château-Chinon (Ville) (Nièvre)
- Balade numérique « Sur les pas de François Mitterrand » Château-Chinon (Ville) Nièvre 1 mai 2026
- Les sommets du Morvan Auto/Moto Château-Chinon (Ville) Nièvre 1 mai 2026
- Circuit de Trail: Boucle n°2 de Chateau-Chinon Château-Chinon (Ville) Nièvre 1 mai 2026
- Circuit de VTT Boucle n°14 de Chateau-Chinon Château-Chinon (Ville) Nièvre 1 mai 2026
- Circuit de randonnée Boucle de la chapelle de Montbois Château-Chinon (Ville) Nièvre 1 mai 2026