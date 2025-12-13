Riitta Paakki Quartet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Pianiste et compositrice finlandaise, Riitta Paakki s’est fait connaître grâce à un parcours marqué par une grande curiosité musicale et un profond attachement au jazz. Formée au Sibelius-Akatemia, elle a passé de nombreuses années à explorer le langage du piano jazz, notamment à travers l’héritage des grands maîtres et le travail de l’improvisation.

Sur scène, Riitta Paakki joue avec une présence calme et engagée. Son jeu met en avant la musicalité du moment : un dialogue naturel entre mélodie, rythme et écoute. Chaque concert devient ainsi une rencontre sincère avec le public, guidée par son sens du groove et son plaisir partagé de jouer.

Sami Leponiemi / saxophone

Riitta Paakki / piano

Shimon Gambourg / contrebasse

Okko Saastamoinen / batterie

Riitta Paakki construit ses concerts autour de l’improvisation et du jazz, en privilégiant l’écoute et le dialogue musical avec le public.

Le vendredi 16 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Public adultes.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

