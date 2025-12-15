Riitta Paakki Quartet JASS CLUB PARIS PARIS

Riitta Paakki Quartet Vendredi 16 janvier 2026, 19h30, 21h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-16T19:30:00+01:00 – 2026-01-16T20:30:00+01:00

Fin : 2026-01-16T21:30:00+01:00 – 2026-01-16T22:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* Pianiste et compositrice finlandaise, Riitta Paakki s’est fait connaître grâce à un parcours marqué par une grande curiosité musicale et un profond attachement au jazz. Formée au Sibelius-Akatemia, elle a passé de nombreuses années à explorer le langage du piano jazz, notamment à travers l’héritage des grands maîtres et le travail de l’improvisation. Sur scène, Riitta Paakki joue avec une présence calme et engagée. Son jeu met en avant la musicalité du moment : un dialogue naturel entre mélodie, rythme et écoute. Chaque concert devient ainsi une rencontre sincère avec le public, guidée par son sens du groove et son plaisir partagé de jouer. **Sami Leponiemi** / saxophone **Riitta Paakki** / piano **Shimon Gambourg** / contrebasse **Okko Saastamoinen** / batterie *22h30* Jam session Jazz, animée par le Quartet ! *Days of Wine and Roses, Tea for Two, Segment, Serenity, Black Nile…* *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue & batterie sur place*

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/229-Riitta-Paakki-Quartet?session=229 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/230-Riitta-Paakki-Quartet?session=230 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Du mercredi au samedi 19H-2H / 5-19€

Dimanche atelier jazz & concert 15H-00H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Pianiste et compositrice finlandaise, Riitta Paakki s’est fait connaître grâce à un parcours marqué par une grande curiosité musicale et un profond attachement au jazz. Formée au Sibe … Jazz