Riitta Paakki Quartet JASS CLUB PARIS PARIS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-01-16T19:30:00+01:00 – 2026-01-16T20:30:00+01:00
Fin : 2026-01-16T22:30:00+01:00 – 2026-01-17T01:30:00+01:00
*19h30 & 21h30* Pianiste et compositrice finlandaise, Riitta Paakki s’est fait connaître grâce à un parcours marqué par une grande curiosité musicale et un profond attachement au jazz. Formée au Sibelius-Akatemia, elle a passé de nombreuses années à explorer le langage du piano jazz, notamment à travers l’héritage des grands maîtres et le travail de l’improvisation. Sur scène, Riitta Paakki joue avec une présence calme et engagée. Son jeu met en avant la musicalité du moment : un dialogue naturel entre mélodie, rythme et écoute. Chaque concert devient ainsi une rencontre sincère avec le public, guidée par son sens du groove et son plaisir partagé de jouer. **Sami Leponiemi** / saxophone **Riitta Paakki** / piano **Shimon Gambourg** / contrebasse **Okko Saastamoinen** / batterie *22h30* Jam session Jazz, animée par le Quartet ! *Days of Wine and Roses, Tea for Two, Segment, Serenity, Black Nile…* *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue & batterie sur place*
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013
Du mercredi au samedi 19H-2H / 5-19€
Dimanche atelier jazz & concert 15H-00H
CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR
