Rikikiminus

route de Nortkerque Audruicq Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Théâtre d’objets et marionnettes Par la Cie Cirq’O Vent avec Gianni LEONE et Marlène GHIER

Un voyage miniature, à hauteur d’insecte…C’est allongé sur un tapis végétal que le public va découvrir cet univers fantastique tout autour de lui. Allongés dans l’herbe, on se sent tout petit, rikiki, minus.

Le monde devient immense une coccinelle qui chatouille, un ver de terre qui pointe le bout de son nez, un fruit qui pousse… Tout un univers qui court, rampe, vole, pousse autour de nous. La faune et la flore se dévoilent comme jamais, et au milieu de ce peuple d’insectes, d’animaux… il y a nous, les hommes. .

route de Nortkerque Audruicq 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83 serviceculturel@ccra.fr

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L’événement Rikikiminus Audruicq a été mis à jour le 2026-03-04 par CPETI Région Audruicq