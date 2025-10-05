RILÈS – LE DOME MARSEILLE Marseille

RILÈS Début : 2026-01-10 à 20:00. Tarif : – euros.

ASTÉRIOS SPECTACLES PRÉSENTE : RILÈSRilès, phénomène autodidacte et artiste complet, revient sur scène avec son nouvel album Survival Mode. Après avoir rempli les Zéniths en 2019 et marqué les esprits avec son défi mondialement suivi du Survival Run (22M de vues en 24h), il entame une nouvelle tournée explosive. Entre énergie brute, discipline folle et une vision artistique unique, Rilès promet un show intense et inoubliable.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13