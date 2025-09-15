Rilès survival tour Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Rilès survival tour Le Dôme Marseille 4e Arrondissement samedi 10 janvier 2026.

Rilès survival tour

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 44 – 44 – 64 EUR

Début : 2026-01-10 20:00:00

Rilès, phénomène autodidacte et artiste complet, revient sur scène avec son nouvel album Survival Mode. Après avoir rempli les Zéniths en 2019 et marqué les esprits avec son défi mondialement suivi du Survival Run (22M de vues en 24h), il entame une nouvelle tournée explosive. Entre énergie brute, discipline folle et une vision artistique unique, Rilès promet un show intense et inoubliable. .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Rilès, self-taught phenomenon and all-round artist, returns to the stage with his new album Survival Mode. After selling out the Zeniths in 2019 and making a lasting impression with his world-famous Survival Run challenge, he embarks on another explosive tour.

German :

Rilès, ein autodidaktisches Phänomen und Allround-Künstler, kehrt mit seinem neuen Album Survival Mode auf die Bühne zurück. Nachdem er 2019 die Zéniths gefüllt und mit seiner weltweit beachteten Herausforderung des Survival Run einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, startet er eine neue explosive Tournee.

Italiano :

Rilès, fenomeno autodidatta e artista a tutto tondo, torna in scena con il suo nuovo album Survival Mode. Dopo aver fatto il tutto esaurito agli Zeniths nel 2019 e aver lasciato il segno con la sua sfida Survival Run, famosa in tutto il mondo, si imbarca in un altro tour esplosivo.

Espanol :

Rilès, fenómeno autodidacta y artista polifacético, vuelve a los escenarios con su nuevo álbum Survival Mode. Tras agotar las entradas del Zeniths en 2019 y dejar huella con su mundialmente famoso reto Survival Run, se embarca en otra gira explosiva.

