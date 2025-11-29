Rilhac Rancon fête Noël Espace Mazelle Rilhac-Rancon

Rilhac Rancon fête Noël

Espace Mazelle 3 Rue du Pérou Rilhac-Rancon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Rilhac-Rancon vous invite à fêter Noël ! Dès 15h, profitez du spectacle tout public “Panique au Pays de Noël” présenté par l’Atelier de la Mascarade. De nombreuses animations seront proposées tout l’après-midi jusqu’à 18h. Les enfants pourront rencontrer le Père Noël… et faire une photo souvenir !

Un après-midi festif, convivial et magique on vous attend nombreux ! .

Espace Mazelle 3 Rue du Pérou Rilhac-Rancon 87570 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 36 70 10

