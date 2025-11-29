Rilhac Rancon fête Noël Espace Mazelle Rilhac-Rancon
Espace Mazelle 3 Rue du Pérou Rilhac-Rancon Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Rilhac-Rancon vous invite à fêter Noël ! Dès 15h, profitez du spectacle tout public “Panique au Pays de Noël” présenté par l’Atelier de la Mascarade. De nombreuses animations seront proposées tout l’après-midi jusqu’à 18h. Les enfants pourront rencontrer le Père Noël… et faire une photo souvenir !
Un après-midi festif, convivial et magique on vous attend nombreux ! .
