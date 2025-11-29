Rillettes maudites Saint-Amand-Montrond

Rillettes maudites

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Quatre histoires horrifiques parmi 59 à découvrir. Théâtre de comédie. Tout public. Durée 1h25

Les malédictions sont tenaces. Elles s’emmurent, s’enterrent, s’oublient pour ressurgir plus vivaces, plus vénéneuses, véhémentes et mortelles, des décennies plus tard.

Venez assister au déploiement de la malédiction des Crache, au cours desquelles, faites très attention, on vous proposera probablement de déguster les terribles rillettes de foie de porc de la Charcuterie Bourbonnaise.

À déguster à vos risques et périls ! Avec le frisson que donne le crime. Pièce de Christian Siméon 30 .

145 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 82 11 33

English :

Four horrific stories among 59 to discover. Comedy theater. All audiences. Running time 1h25

German :

Vier von 59 Horrorgeschichten, die es zu entdecken gilt. Theater der Komödie. Für alle Altersgruppen. Dauer 1 Std. 25 Min

Italiano :

Quattro storie terribili tra le 59 da scoprire. Teatro comico. Per tutti i pubblici. Durata 1h25

Espanol :

Cuatro historias terroríficas entre 59 por descubrir. Teatro cómico. Todos los públicos. Duración 1h25

