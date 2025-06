Rim Battal & Syqlone Inauguration du Salon du Livre Alençon 8 octobre 2025 19:00

Orne

Rim Battal & Syqlone Inauguration du Salon du Livre 171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Début : 2025-10-08 19:00:00

Rendez-vous à 19h à La Luciole pour l’inauguration du Festival Livres & Davantage, en partenariat avec le Salon du Livre !

À 19h30, la poétesse originaire de Casablanca Rim Battal et Syqlone nous livreront la lecture musicale électro chaâbi du roman « Je me regarderai dans les yeux ». Ensemble, elles portent un récit initiatique frontal celui d’une adolescente confrontée à l’injonction de pureté, à la violence sociale, familiale et patriarcale, et à la nécessité de se réapproprier son corps, son désir, sa voix. Texte puissant, musique immersive et radicale cette performance hybride bouscule, libère, et rappelle que la littérature, quand elle s’incarne, peut encore faire vaciller l’ordre établi !

À 20h15 aura lieu un pot de l’amitié et une séance de dédicaces ! On vous y retrouve ?

Gratuit · sans réservation, dans la limite des places disponibles

171 Rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

English : Rim Battal & Syqlone Inauguration du Salon du Livre

Join us at 7pm at La Luciole for the inauguration of the Festival Livres & Davantage, in partnership with the Salon du Livre!

At 7:30 p.m., Casablanca-born poet Rim Battal and Syqlone will deliver an electro-chaâbi musical reading of the novel « Je me regarderai dans les yeux ». Together, they tell the story of a teenager confronted with the injunction of purity, social, family and patriarchal violence, and the need to reclaim her body, her desire and her voice. Powerful text, immersive, radical music: this hybrid performance shakes things up, liberates, and reminds us that literature, when embodied, can still shake the established order!

At 8:15 p.m., there’ll be a drinks reception and book signing! See you there?

Free no reservation necessary, subject to availability

German :

Wir treffen uns um 19 Uhr in La Luciole zur Eröffnung des Festivals Livres & Davantage, das in Zusammenarbeit mit der Buchmesse stattfindet!

Um 19.30 Uhr werden die aus Casablanca stammende Dichterin Rim Battal und Syqlone eine musikalische Elektro-Chaabi-Lesung des Romans « Je me regarderai dans les yeux » (Ich werde mir in die Augen schauen) vortragen. Gemeinsam tragen sie eine frontale Initiationsgeschichte vor: die einer Heranwachsenden, die mit dem Reinheitsgebot, sozialer, familiärer und patriarchalischer Gewalt und der Notwendigkeit konfrontiert wird, sich ihren Körper, ihr Begehren und ihre Stimme wieder anzueignen. Kraftvoller Text, immersive und radikale Musik: Diese hybride Performance rüttelt auf, befreit und erinnert daran, dass die Literatur, wenn sie sich verkörpert, noch immer die etablierte Ordnung ins Wanken bringen kann!

Um 20.15 Uhr findet ein Umtrunk und eine Autogrammstunde statt! Treffen wir uns dort?

Kostenlos ohne Reservierung, je nach Verfügbarkeit der Plätze

Italiano :

Unitevi a noi alle 19.00 presso La Luciole per l’inaugurazione del Festival Livres & Davantage, in collaborazione con il Salon du Livre!

Alle 19.30, il poeta Rim Battal, originario di Casablanca, e Syqlone daranno una lettura musicale electro chaâbi del romanzo « Je me regarderai dans les yeux ». Insieme, raccontano la storia di un’adolescente che si confronta con l’ingiunzione di essere pura, con la violenza sociale, familiare e patriarcale e con la necessità di reclamare il proprio corpo, il proprio desiderio e la propria voce. Testo potente, musica coinvolgente e radicale: questa performance ibrida scuote le cose, libera e ci ricorda che la letteratura, quando è incarnata, può ancora scuotere l’ordine stabilito!

Alle 20.15 ci sarà un aperitivo e la firma del libro! Ci vediamo lì?

Gratuito non è necessaria la prenotazione, fino a esaurimento posti

Espanol :

Únase a nosotros a las 19.00 h en La Luciole para la inauguración del Festival Livres & Davantage, en colaboración con el Salon du Livre

A las 19.30 h, el poeta nacido en Casablanca Rim Battal y Syqlone ofrecerán una lectura musical electrochaâbi de la novela « Je me regarderai dans les yeux ». Juntos narrarán la historia de una adolescente enfrentada al mandato de pureza, a la violencia social, familiar y patriarcal, y a la necesidad de reivindicar su cuerpo, su deseo y su voz. Texto poderoso, música envolvente y radical: esta representación híbrida sacude las cosas, libera y nos recuerda que la literatura, cuando se encarna, ¡todavía puede sacudir el orden establecido!

A las 20.15 habrá una recepción y firma de libros ¿Nos vemos allí?

Gratuito no es necesario reservar, sujeto a disponibilidad

