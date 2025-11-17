Rimbaud avec Lacan Charleville-Mézières

Rimbaud avec Lacan

Médiathèque Voyelles, Charleville-Mézières

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Rencontre avec Philippe Lacadée, auteur de Le Dit poétique d’un ange en exil. Rimbaud avec Lacan aux éditions La Lettre volée.P. Lacadée est médecin psychiatre, psychanalyste, membre de l’École de la Cause Freudienne, de l’association mondiale de psychanalyse et de la New Lacanian School. Il est l’auteur de très nombreux ouvrages consacrés à l’enfance et à l’adolescence, à la psychanalyse et à l’école.

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières 08000

English :

Interview with Philippe Lacadée, author of Le Dit poétique d’un ange en exil. P. Lacadée is a psychiatrist and psychoanalyst, member of the École de la Cause Freudienne, the World Association of Psychoanalysis and the New Lacanian School. He is the author of numerous works on childhood and adolescence, psychoanalysis and school.

German :

Treffen mit Philippe Lacadée, Autor von Le Dit poétique d’un ange en exil. P. Lacadée ist Arzt, Psychiater und Psychoanalytiker, Mitglied der École de la Cause Freudienne, der World Psychoanalysis Association und der New Lacanian School. Er ist Autor zahlreicher Bücher über Kindheit und Jugend, Psychoanalyse und Schule.

Italiano :

Incontro con Philippe Lacadée, autore di Le Dit poétique d’un ange en exil . P. Lacadée è psichiatra e psicoanalista, membro dell’École de la Cause Freudienne, dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi e della Nuova Scuola Lacaniana. È autore di numerosi libri sull’infanzia e l’adolescenza, sulla psicoanalisi e sulla scuola.

Espanol :

Conozca a Philippe Lacadée, autor de Le Dit poétique d’un ange en exil . P. Lacadée es psiquiatra y psicoanalista, miembro de la École de la Cause Freudienne, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Nueva Escuela Lacaniana. Es autor de numerosos libros sobre la infancia y la adolescencia, el psicoanálisis y la escuela.

