Rimes et châtiments, Le Hall de la chanson – Centre national du patrimoine de la chanson, Paris

Rimes et châtiments 13 mars – 4 avril Le Hall de la chanson – Centre national du patrimoine de la chanson Paris

Début : 2026-03-13T20:00:00+01:00 – 2026-03-13T21:30:00+01:00

Fin : 2026-04-04T19:00:00+02:00 – 2026-04-04T20:30:00+02:00

Longtemps, la chanson a servi à transmettre l’actualité, en particulier aux publics analphabètes de France et d’Europe. Souvent chantées devant les palais de Justice mêmes, les « complaintes judiciaires » (comme les nomment les historiens) témoignent tant du rejet des criminels devant leurs méfaits et crimes que de la compréhension du processus qui les avait menés à commettre leur crimes, jusqu’à l’empathie. Tirées de répertoires séculaires collectés, croisés à des chansons récentes, ce spectacle saura rappeler ce que furent les temps des chanteurs de rue et explorer les coïncidences avec notre temps, au travers des affaires qui touchent encore nombre d’artistes ou dont ils rendent compte dans leurs œuvres.

Avec Olivier Hussenet (chant) et Alban Losseroy (guitare)

Le Hall de la chanson – Centre national du patrimoine de la chanson 211 avenue jean jaurès Paris 75019

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie patrimoine chanson