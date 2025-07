Rimes féminines par Véronique Vella et Benoît Urbain Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye

Rimes féminines par Véronique Vella et Benoît Urbain Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye vendredi 11 juillet 2025.

Rimes féminines par Véronique Vella et Benoît Urbain

Place du Château Musée Colette Cours du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11 20:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Avec Véronique Vella, de la Comédie-Française, et Benoît Urbain (musicien). Véronique Vella, comédienne et chanteuse, a choisi de mettre à l’honneur la poésie féminine mise en musique et chantée. De Louise Labbé à Andrée Chedid, de Marceline Desbordes-Valmore à Renée Vivien, d’Anna de Noailles à Sylvia Plath, accompagnée à la guitare et à l’accordéon par Benoît Urbain, Véronique Vella ressuscite les voix des femmes qui chantent l’amour, la perte, la colère, le désir, le chagrin et l’espoir… .

Place du Château Musée Colette Cours du Pâtis Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 44 05 contact@maisondecolette.fr

English : Rimes féminines par Véronique Vella et Benoît Urbain

German : Rimes féminines par Véronique Vella et Benoît Urbain

Italiano :

Espanol :

L’événement Rimes féminines par Véronique Vella et Benoît Urbain Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2025-07-07 par COORDINATION YONNE