Rimes & infusions Marans dimanche 28 septembre 2025.
Halle aux Poissons Marans Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 15:30:00
fin : 2025-09-28 18:00:00
Date(s) :
2025-09-28
Café poétique organisé par le Lions Club Aunis.
Halle aux Poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 06 78 15 maingotd.m@orange.fr
English :
Café poétique organized by the Lions Club Aunis.
German :
Poetisches Café, organisiert vom Lions Club Aunis.
Italiano :
Café poétique organizzato dal Lions Club Aunis.
Espanol :
Café poético organizado por el Lions Club Aunis.
