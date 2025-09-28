Rimes & infusions Marans

Rimes & infusions Marans dimanche 28 septembre 2025.

Rimes & infusions

Halle aux Poissons Marans Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 15:30:00
fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :
2025-09-28

Café poétique organisé par le Lions Club Aunis.
  .

Halle aux Poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 06 78 15  maingotd.m@orange.fr

English :

Café poétique organized by the Lions Club Aunis.

German :

Poetisches Café, organisiert vom Lions Club Aunis.

Italiano :

Café poétique organizzato dal Lions Club Aunis.

Espanol :

Café poético organizado por el Lions Club Aunis.

L’événement Rimes & infusions Marans a été mis à jour le 2025-09-08 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin