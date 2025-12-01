Rim’K en concert à l’adidas arena ! Adidas Arena Paris

Légende incontestée du rap français, Rim’K a su traverser les décennies avec brio et marquer plusieurs générations. Il s’est imposé dès les années 90 avec son classique Tonton du Bled, qui réunit aujourd’hui anciens et jeunes auditeurs. Le tonton aux racines algériennes collabore aujourd’hui avec des artistes comme TIF, Alpha Wann ou encore Kekra. et partage sur scène son amour pour la musique avec charisme et générosité.

Icône de la culture hip-hop et pilier du groupe 113, fêtera ses 30 ans de carrière le 12 décembre 2025 à l’adidas arena !

Le vendredi 12 décembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 80 ans.

Adidas Arena 56 Boulervard Ney 75018 Paris

https://www.adidasarena.com/programmation/rimk–592