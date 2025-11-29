Rim’k L’Oasis Le Mans

Rim’k

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 25 – 25 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Rim’K, rappeur et producteur franco-algérien, est un pilier du rap français. Membre fondateur de Mafia K’1 Fry et du légendaire 113, il marque les années 2000 avec Les Princes de la Ville, sacré par deux Victoires de la Musique. En solo depuis 2004, son album L’Enfant du Pays reste un classique. Avec près de 20 projets et plus de 100 clips, il incarne une figure emblématique du rap, inspirant plusieurs générations et s’engageant activement auprès du public, fidèle à son surnom de « Tonton ». .

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Rim’k Le Mans a été mis à jour le 2025-05-26 par CDT72