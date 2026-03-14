Ring – Compagnie Foule Théâtre du Sphinx Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-03 21:00 – 22:20

Gratuit : non 12 € / 16,50 € / 19,50 € 12 € / 16,50 € / 19,50 € Billetterie : theatredusphinx.com Tout public

Comédie dramatique De la première rencontre à la dernière rupture, vingt rounds amoureux oscillent nerveusement entre rire et drame. Amants, parents, étrangers, divorcés, veufs, maris et femmes… tous s’appellent Camille et tous se débattent avec leurs pulsions, leurs éducations, leurs idéaux.D’une étincelle se propage un feu, d’un malentendu éclate une guerre, malgré les efforts surhumains de chacun pour aimer l’autre… et s’aimer soi-même. Autrice : Léonore ConfinoSur scène : Cécile Bargain, Amaël Charuault, John M, Clara ChamouxMise en scène : Amaël Charuault Durée : 1h20 Représentations les 3 et 4 avril 2026 à 21h

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/



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