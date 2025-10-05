RING – CONSERVATOIRE LEO DELIBES Clichy

RING Début : 2026-01-31 à 20:30. Tarif : – euros.

De la première rencontre à la dernière rupture, seize rounds amoureux qui oscillent nerveusement entre rire et drame. Amants, parents, étrangers, divorcés, veufs, maris et femmes… tous s’appellent Camille et tous se débattent avec leurs pulsions, leurs éducations, leurs idéaux. D’une étincelle se propage un feu, d’un malentendu éclate une guerre, malgré les efforts surhumains de chacun pour aimer l’autre… et s’aimer soi-même. Dans un corps à corps jubilatoire, Jina Djemba et Amaury de Crayencour nous emmènent dans un voyage poignant et hilarant au pays du couple. Distribution artistique et technique :De Léonore ConfinoAvec Jina Djemba et Amaury de Crayencour Mise en scène : Côme de Bellescize Chorégraphies : Mehdi Baki Collaboration artistique : Jina Djemba Scénographie : Natacha Markoff Costumes : Colombe Lauriot Prévost Lumieres : Thomas Costerg Création sonore : Yannick Paget La presse en parle : « Cette partition à deux, tantôt sensuelle, tantôt combattante, cruelle, charnelle, drôle ou féroce, séduit par sa fluidité et sa mise en scène quasi chorégraphique. […] Chacun pourra se retrouver dans cette comédie sur ce qu’on rate, ce qu’on ne se dit pas, ce qu’on regrette dans une histoire d’amour. » Le Monde « Un régal » Le Parisien

CONSERVATOIRE LEO DELIBES 59 RUE MARTRE 92110 Clichy 92