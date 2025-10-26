RING conservatoire LEO DELIBES CLICHY

De la première rencontre à la dernière rupture, seize

rounds amoureux qui oscillent nerveusement entre rire et drame. Amants,

parents, étrangers, divorcés, veufs, maris et femmes… tous s’appellent Camille

et tous se débattent avec leurs pulsions, leurs éducations, leurs idéaux. D’une

étincelle se propage un feu, d’un malentendu éclate une guerre, malgré les

efforts surhumains de chacun pour aimer l’autre… et s’aimer soi-même.

Dans un corps à corps jubilatoire, Jina Djemba et Amaury de

Crayencour nous emmènent dans un voyage poignant et hilarant au pays du couple.

Le samedi 31 janvier 2026

de 20h30 à 21h45

payant Tout public.

conservatoire LEO DELIBES 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY

https://www.ville-clichy.fr/agenda/1630/18-piece-de-theatre-ring.htm +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr