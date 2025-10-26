RING conservatoire LEO DELIBES CLICHY
RING conservatoire LEO DELIBES CLICHY samedi 31 janvier 2026.
De la première rencontre à la dernière rupture, seize
rounds amoureux qui oscillent nerveusement entre rire et drame. Amants,
parents, étrangers, divorcés, veufs, maris et femmes… tous s’appellent Camille
et tous se débattent avec leurs pulsions, leurs éducations, leurs idéaux. D’une
étincelle se propage un feu, d’un malentendu éclate une guerre, malgré les
efforts surhumains de chacun pour aimer l’autre… et s’aimer soi-même.
Dans un corps à corps jubilatoire, Jina Djemba et Amaury de
Crayencour nous emmènent dans un voyage poignant et hilarant au pays du couple.
De la première rencontre à la dernière rupture, seize rounds amoureux qui oscillent nerveusement entre rire et drame.
Le samedi 31 janvier 2026
de 20h30 à 21h45
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-31T21:30:00+01:00
fin : 2026-01-31T22:45:00+01:00
Date(s) : 2026-01-31T20:30:00+02:00_2026-01-31T21:45:00+02:00
conservatoire LEO DELIBES 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY
https://www.ville-clichy.fr/agenda/1630/18-piece-de-theatre-ring.htm +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr