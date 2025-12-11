Ring D’Impro Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Ring D’Impro Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne vendredi 23 janvier 2026.
Ring D’Impro
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 12 EUR
Chaque mois un présentateur et des équipes qui tournent !
Un incontournable de La Luna. Vous ne verrez qu’une seule fois ces spectacles 100% improvisation ! Réservez vite, c’est souvent complet .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05 contact@lunanegra.fr
