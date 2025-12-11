Ring D’Impro Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Ring D’Impro Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne vendredi 23 janvier 2026.

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Début : 2026-01-23
2026-01-23

Chaque mois un présentateur et des équipes qui tournent !
Un incontournable de La Luna. Vous ne verrez qu’une seule fois ces spectacles 100% improvisation ! Réservez vite, c’est souvent complet   .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05  contact@lunanegra.fr

