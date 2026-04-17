Ring D’Impro Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Ring D’Impro

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.

Un incontournable de La Luna. Vous ne verrez qu’une seule fois ces spectacles 100% improvisation ! Réservez vite, c’est souvent complet .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Ring D’Impro

L’événement Ring D’Impro Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne