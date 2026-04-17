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Ring D’Impro Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Ring D’Impro Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Ring D’Impro Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Salle de Spectacle La Luna Negra

Adresse : 7 rue des augustins

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 6 6 12 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Ring D’Impro

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.
Un incontournable de La Luna. Vous ne verrez qu’une seule fois ces spectacles 100% improvisation ! Réservez vite, c’est souvent complet   .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@lunanegra.fr

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English : Ring D’Impro

L’événement Ring D’Impro Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne

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