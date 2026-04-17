Ring D’Impro Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Ring D’Impro Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne vendredi 17 avril 2026.
Bayonne
Ring D’Impro
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 22:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.
Un incontournable de La Luna. Vous ne verrez qu’une seule fois ces spectacles 100% improvisation ! Réservez vite, c’est souvent complet .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Ring D’Impro
L’événement Ring D’Impro Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne
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