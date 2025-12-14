Ring D’Impro Que Reste-T-Il De Vos Amours ? Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Ring D’Impro Que Reste-T-Il De Vos Amours ?

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Le Cultissime Ring de la Sans Valentin pose la question aux éternels romantiques épris de roses et de restos avec mariachi qui sérénadent leur belle… 4 jours après la fête la plus lucrative de l’année… Que reste-il de vos amours ?

Un incontournable de La Luna. Vous ne verrez qu’une seule fois ces spectacles 100% improvisation ! Réservez vite, c’est souvent complet .

