Ring D’Impro Que Reste-T-Il De Vos Amours ? Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne mercredi 18 février 2026.
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
2026-02-18
Le Cultissime Ring de la Sans Valentin pose la question aux éternels romantiques épris de roses et de restos avec mariachi qui sérénadent leur belle… 4 jours après la fête la plus lucrative de l’année… Que reste-il de vos amours ?
Un incontournable de La Luna. Vous ne verrez qu’une seule fois ces spectacles 100% improvisation ! Réservez vite, c’est souvent complet .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 09 contact@lunanegra.fr
