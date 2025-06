Ring Ecole de Musique de Carquefou Carquefou 11 novembre 2025 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-11 15:00 – 16:20

Gratuit : non De 27 € à 32 € Tout public

Dans un corps-à-corps jubilatoire, deux interprètes éprouvent les variations dans la vie d’un couple. De la première rencontre à la dernière rupture, seize rounds amoureux s’enchaînent, oscillant entre rire et drame. Une comédie délicieuse d’écriture et de jeu.Leur cadre de vie est idyllique, un vrai paradis terrestre réinventé, avec des plantes luxuriantes, un immense canapé blanc et de jolies lumières tamisées. C’est l’espace du « ring » où les comédiens se débattent avec leurs pulsions, leurs éducations, leurs idéaux. Alternant les moments de vies entre réussites et échecs, ils font résonner les effets de la durée sur l’amour, livrant un « match » tantôt sensuel puis combatif, cruel puis charnel, drôle puis féroce. D’une étincelle se propage un feu, d’un malentendu éclate une guerre, malgré les efforts surhumains de chacun pour aimer l’autre… et s’aimer soi-même.Au service de ce texte au cordeau, Jina Djemba et Amaury de Crayencour rayonnent, dans une mise en scène quasi chorégraphique.Deux nominations aux Molières 2025 : Auteur/rice francophone vivant/e et Comédien dans un spectacle de Théâtre privéÀ partir de 14 ans

Ecole de Musique de Carquefou Carquefou 44470

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/ring