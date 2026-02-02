Ring of cash Rock, folk, country saison culturelle Sore place de la République Sore

Ring of cash Rock, folk, country saison culturelle Sore

place de la République Salle des fêtes Sore Landes

Tarif : Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Ring of cash est un duo captivant qui rend hommage à l’iconique Man in black en revisitant ses plus gros succès. Ce duo unique se distingue par l’originalité de la voix de Juliette Canouet et son ukulélé accompagnée par Mika Garcia, sa guitare et son chant de crooner. Les deux artistes nous offrent une nouvelle perspective sur les œuvres intemporelles de Johnny Cash.

Que vous soyez un fan de longue date ou un nouveau venu dans l’univers du chanteur, Ring of Cash vous promet une soirée inoubliable de musique et d’émotion dans une ambiance à la fois nostalgique et rafraîchissante.

Avec Juliette Canouet et Mika Garcia .

+33 5 58 07 60 06 mairie@sore.fr

English : Ring of cash Rock, folk, country saison culturelle Sore

