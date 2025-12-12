RING : QUE RESTE-T-IL DE VOS AMOURS – LA LUNA NEGRA Bayonne

RING : QUE RESTE-T-IL DE VOS AMOURS Début : 2026-02-18 à 20:30. Tarif : – euros.

Le Cultissime Ring de la Sans Valentin pose la question aux éternels romantiques épris de roses et de restos avec mariachi qui sérénadent leur belle… 4 jours après la fête la plus lucrative de l’année… Que reste-il de vos amours ? Un incontournable de La Luna. Vous ne verrez qu’une seule fois ces spectacles 100% improvisation ! Réservez vite, c’est souvent complet

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64