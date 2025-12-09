RING – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

RING – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire mardi 9 décembre 2025.

RING Début : 2025-12-09 à 20:30. Tarif : – euros.

Ring (Variations du couple) Dans un corps à corps jubilatoire, Jina Djemba et Amaury de Crayencour nous emmènent dans un voyage poignant et hilarant au pays du couple. Une pièce de Léonore Confino mise en scène par Côme de Bellescize. De la première rencontre à la dernière rupture, seize rounds amoureux qui oscillent nerveusement entre rire et drame. Amants, parents, étrangers, divorcés, veufs, maris et femmes… tous s’appellent Camille et tous se débattent avec leurs pulsions, leurs éducations, leurs idéaux. D’une étincelle se propage un feu, d’un malentendu éclate une guerre, malgré les efforts surhumains de chacun pour aimer l’autre et s’aimer soi-même. Sur ce terrain de jeu, les clichés s’effacent et chaque personnage se bat à l’instinct pour exister et s’épanouir. La mise en scène de Côme de Bellescize est audacieuse et énergique. Jina Djemba et Amaury de Crayencour sont épatants et mettent en lumière la finesse d’écriture de Léonore Confino, à la fois drôle, féroce et émouvante. Un véritable bijou scénique à découvrir sur les planches du Radiant-Bellevue.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69