Ring Roubaix

Ring Roubaix samedi 8 novembre 2025.

Ring

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 20:55:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

Dans le cadre de la saison nomade de [La rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq](https://larose.fr/), La Condition Publique accueille plusieurs de ses spectacles.

C’est une figure ancestrale, sinon originelle, de la danse. Depuis la nuit des temps, les êtres humains se réunissent en formant des cercles. La Finlandaise Jenna Jalonen (aka Triplejay) rend un hommage contemporain à ce geste communautaire, sacré et fondateur de l’art chorégraphique. Sur scène, sept femmes en pantalon noir et chemisier blanc, les cheveux noués en chignon, retracent l’histoire de cette tradition folklorique pour l’emmener vers la culture rave, entre chaînes et spirales.

**Avertissement** Niveau sonore élevé

**Soirée d’ouverture du festival à l’issue de la représentation**

Samedi 08.11.2025 | 20:00

Dans le cadre de la saison nomade de [La rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq](https://larose.fr/), La Condition Publique accueille plusieurs de ses spectacles.

C’est une figure ancestrale, sinon originelle, de la danse. Depuis la nuit des temps, les êtres humains se réunissent en formant des cercles. La Finlandaise Jenna Jalonen (aka Triplejay) rend un hommage contemporain à ce geste communautaire, sacré et fondateur de l’art chorégraphique. Sur scène, sept femmes en pantalon noir et chemisier blanc, les cheveux noués en chignon, retracent l’histoire de cette tradition folklorique pour l’emmener vers la culture rave, entre chaînes et spirales.

**Avertissement** Niveau sonore élevé

**Soirée d’ouverture du festival à l’issue de la représentation**

Samedi 08.11.2025 | 20:00 .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

English :

As part of the nomadic season of [La rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq](https://larose.fr/), La Condition Publique is hosting several of its shows.

It’s an ancestral, if not original, figure in dance. Since the dawn of time, human beings have gathered in circles. Finnish dancer Jenna Jalonen (aka Triplejay) pays contemporary homage to this sacred communal gesture, a founding element of the art of choreography. On stage, seven women in black pants and white blouses, their hair tied up in a bun, retrace the history of this folk tradition, taking it into rave culture, between chains and spirals.

**Warning**: High noise level

**Festival opening evening following the performance**

Saturday 08.11.2025 | 20:00

German :

Im Rahmen der Nomadensaison von [La rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq](https://larose.fr/) finden in La Condition Publique mehrere ihrer Aufführungen statt.

Er ist eine uralte, wenn nicht sogar ursprüngliche Figur des Tanzes. Seit Anbeginn der Zeit versammeln sich die Menschen in Kreisen. Die Finnin Jenna Jalonen (aka Triplejay) ist eine zeitgenössische Hommage an diese gemeinschaftliche, heilige Geste, die die Grundlage der choreografischen Kunst bildet. Auf der Bühne stehen sieben Frauen in schwarzen Hosen und weißen Blusen, die ihr Haar zu einem Dutt zusammengebunden haben. Sie erzählen die Geschichte dieser Volkstradition und führen sie in die Rave-Kultur, zwischen Ketten und Spiralen.

**Warnung**: Hoher Geräuschpegel

**Eröffnungsabend des Festivals im Anschluss an die Aufführung**

Samstag 08.11.2025 | 20:00

Italiano :

Nell’ambito della stagione nomade de [La rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq](https://larose.fr/), La Condition Publique ospita alcuni dei suoi spettacoli.

È una figura ancestrale, se non originale, della danza. Fin dall’alba dei tempi, gli esseri umani si sono riuniti per formare dei cerchi. La finlandese Jenna Jalonen (in arte Triplejay) rende un omaggio contemporaneo a questo gesto comunitario e sacro, fondamento dell’arte coreutica. Sul palco, sette donne in pantaloni neri e camicette bianche, con i capelli legati in uno chignon, ripercorrono la storia di questa tradizione popolare, portandola nella cultura rave, tra catene e spirali.

**Attenzione**: Alto livello di rumore

**Serata di apertura del festival dopo lo spettacolo**

Sabato 08.11.2025 | 20:00

Espanol :

En el marco de la temporada nómada de [La rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq](https://larose.fr/), La Condition Publique acoge varios de sus espectáculos.

Es una figura ancestral, si no original, de la danza. Desde la noche de los tiempos, los seres humanos se han reunido para formar círculos. La finlandesa Jenna Jalonen (alias Triplejay) rinde homenaje contemporáneo a este gesto comunitario y sagrado, fundamento del arte coreográfico. En el escenario, siete mujeres vestidas con pantalones negros y blusas blancas, con el pelo recogido en un moño, recorren la historia de esta tradición popular, llevándola a la cultura rave, entre cadenas y espirales.

**Advertencia**: Nivel de ruido elevado

**Inauguración del festival después del espectáculo

Sábado 08.11.2025 | 20:00

L’événement Ring Roubaix a été mis à jour le 2025-10-21 par Hauts-de-France Tourisme