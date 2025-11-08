RING Roubaix

RING

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 20:55:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09

**Spectacle de La rose des vents présenté à La Condition Publique dans le cadre de son nomadisme**

C’est une figure ancestrale, sinon originelle, de la danse. Depuis la nuit des temps, les êtres humains se réunissent en formant des cercles. La Finlandaise Jenna Jalonen (aka Triplejay) rend un hommage contemporain à ce geste communautaire, sacré et fondateur de l’art chorégraphique. Sur scène, sept femmes en pantalon noir et chemisier blanc, les cheveux noués en chignon, retracent l’histoire de cette tradition folklorique pour l’emmener vers la culture rave, entre chaînes et spirales. Au gré d’un fascinant tourbillon de mouvements synchronisés, accompagnées par une bande-son électro hypnotique, elles livrent une performance aussi énergique que spirituelle.

Avertissement Niveau sonore élevé

Sam. 08 Soirée d’ouverture du festival à l’issue de la représentation

[https://larose.fr/spectacles/ring](https://larose.fr/spectacles/ring)

**Spectacle de La rose des vents présenté à La Condition Publique dans le cadre de son nomadisme**

C’est une figure ancestrale, sinon originelle, de la danse. Depuis la nuit des temps, les êtres humains se réunissent en formant des cercles. La Finlandaise Jenna Jalonen (aka Triplejay) rend un hommage contemporain à ce geste communautaire, sacré et fondateur de l’art chorégraphique. Sur scène, sept femmes en pantalon noir et chemisier blanc, les cheveux noués en chignon, retracent l’histoire de cette tradition folklorique pour l’emmener vers la culture rave, entre chaînes et spirales. Au gré d’un fascinant tourbillon de mouvements synchronisés, accompagnées par une bande-son électro hypnotique, elles livrent une performance aussi énergique que spirituelle.

Avertissement Niveau sonore élevé

Sam. 08 Soirée d’ouverture du festival à l’issue de la représentation

[https://larose.fr/spectacles/ring](https://larose.fr/spectacles/ring) .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 61 96 96 accueil@larose.fr

English :

**La rose des vents show presented at La Condition Publique as part of its nomadic program**

It’s an ancestral, if not original, figure in dance. Since the dawn of time, human beings have gathered in circles. Finnish dancer Jenna Jalonen (aka Triplejay) pays contemporary homage to this sacred communal gesture, a founding element of the art of choreography. On stage, seven women in black pants and white blouses, their hair tied up in a bun, retrace the history of this folk tradition, taking it into rave culture, between chains and spirals. In a fascinating whirlwind of synchronized movements, accompanied by a hypnotic electro soundtrack, they deliver a performance as energetic as it is spiritual.

Warning: High noise level

Sat. 08: Festival opening evening after the performance

[https://larose.fr/spectacles/ring](https://larose.fr/spectacles/ring)

German :

**Show von La rose des vents, die im Rahmen ihres Nomadentums in La Condition Publique aufgeführt wurde**

Es handelt sich um eine uralte, wenn nicht sogar ursprüngliche Figur des Tanzes. Seit Urzeiten versammeln sich die Menschen in Kreisen. Die Finnin Jenna Jalonen (aka Triplejay) ist eine zeitgenössische Hommage an diese gemeinschaftliche, heilige Geste, die die Grundlage der choreografischen Kunst bildet. Auf der Bühne stehen sieben Frauen in schwarzen Hosen und weißen Blusen, die ihr Haar zu einem Dutt zusammengebunden haben. Sie erzählen die Geschichte dieser folkloristischen Tradition und bringen sie in die Rave-Kultur, zwischen Ketten und Spiralen. In einem faszinierenden Strudel aus synchronen Bewegungen, begleitet von einem hypnotischen Elektro-Soundtrack, liefern sie eine ebenso energiegeladene wie spirituelle Performance ab.

Warnung: Hoher Geräuschpegel

Sa. 08: Eröffnungsabend des Festivals im Anschluss an die Aufführung

[https://larose.fr/spectacles/ring](https://larose.fr/spectacles/ring)

Italiano :

*lo spettacolo *La rose des vents presentato a La Condition Publique nell’ambito del suo programma nomade**

Il cerchio è una forma di danza ancestrale, se non originale. Fin dall’alba dei tempi, gli esseri umani si sono riuniti per formare dei cerchi. La finlandese Jenna Jalonen (in arte Triplejay) rende un omaggio contemporaneo a questo gesto comunitario e sacro che è alla base dell’arte coreografica. Sul palco, sette donne in pantaloni neri e camicette bianche, con i capelli legati in uno chignon, ripercorrono la storia di questa tradizione popolare e la portano nella cultura rave, tra catene e spirali. In un affascinante turbinio di movimenti sincronizzati, accompagnati da un’ipnotica colonna sonora electro, danno vita a una performance tanto energica quanto spirituale.

Attenzione: alto livello di rumore

Sab. 08: Serata di apertura del festival dopo lo spettacolo

[https://larose.fr/spectacles/ring](https://larose.fr/spectacles/ring)

Espanol :

**Espectáculo La rose des vents presentado en La Condition Publique en el marco de su programa nómada**

Los círculos son una forma ancestral, si no original, de danza. Desde la noche de los tiempos, los seres humanos se han reunido para formar círculos. La finlandesa Jenna Jalonen (alias Triplejay) rinde un homenaje contemporáneo a este gesto comunitario y sagrado que es la base del arte coreográfico. Sobre el escenario, siete mujeres vestidas con pantalones negros y blusas blancas, con el pelo recogido en un moño, recorren la historia de esta tradición popular y la llevan a la cultura rave, entre cadenas y espirales. En un fascinante torbellino de movimientos sincronizados, acompañados de una hipnótica banda sonora electrónica, ofrecen un espectáculo tan enérgico como espiritual.

Advertencia: alto nivel de ruido

Sáb. 08: Noche de inauguración del festival tras la actuación

[https://larose.fr/spectacles/ring](https://larose.fr/spectacles/ring)

L’événement RING Roubaix a été mis à jour le 2025-09-12 par Hauts-de-France Tourisme