Ring – théâtre du Cyclope Théâtre du Cyclope Nantes

Ring – théâtre du Cyclope 28 – 30 novembre Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique

De 7,50 € à 14,50 €

Début : 2025-11-28T20:30:00 – 2025-11-28T21:50:00

Fin : 2025-11-30T16:00:00 – 2025-11-30T17:20:00

Ring explore les multiples faces de la vie à deux. Ce n’est pas une histoire, mais des histoires. Pas un couple, mais plusieurs variations du couple : des fragments de vie, des instants suspendus où éclatent les joies, les tensions, les absurdités et les beautés de ces liens si humains.

Ces moments où tout bascule, où l’on se découvre, où l’on se blesse, où l’on se quitte, où l’on renaît.

Ring met en lumière les failles et les forces des relations humaines avec un regard acéré et tendre à la fois. Il décortique le quotidien pour en extraire l’essentiel : l’intime qui nous relie à l’universel. Les dialogues, vifs et ciselés, captent les nuances des émotions, oscillant entre comédie et drame, légèreté et profondeur.

À partir de 10 ans | Durée : 1h20

Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

De la première rencontre à la dernière rupture, dix-neuf rounds amoureux oscillent nerveusement entre rire et drame. Comédie dramatique Tout public · à partir de 10 ans

© Audrey Penin