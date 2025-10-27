Ring TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 20:30 – 21:50

Gratuit : non payant Tarif plein 15€Tarif réduit 11€ Tout public

De la première rencontre à la dernière rupture, dix-neuf rounds amoureux oscillent nerveusement entre rire et drame. Amants, parents, étrangers, divorcés, veufs, maris et femmes… Tous s’appellent Camille et tous se débattent avec leurs pulsions, leurs éducations, leurs idéaux.D’une étincelle se propage un feu, d’un malentendu éclate une guerre, malgré les efforts surhumains de chacun pour aimer l’autre… et s’aimer soi-même. Avec Cécile Bargain, Amaël Charuault, John M et Clara Chamoux. Écrit par Léonore Confino.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 http://www.tntheatre.com