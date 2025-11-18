Ring TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Ring Jeudi 11 décembre, 20h30 TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

Début : 2025-12-11T20:30:00 – 2025-12-11T21:50:00

Fin : 2025-12-11T20:30:00 – 2025-12-11T21:50:00

De la première rencontre à la dernière rupture, dix-neuf rounds amoureux oscillent nerveusement entre rire et drame. Amants, parents, étrangers, divorcés, veufs, maris et femmes… Tous s’appellent Camille et tous se débattent avec leurs pulsions, leurs éducations, leurs idéaux.

D’une étincelle se propage un feu, d’un malentendu éclate une guerre, malgré les efforts surhumains de chacun pour aimer l’autre… et s’aimer soi-même.

Avec Cécile Bargain, Amaël Charuault, John M et Clara Chamoux. Écrit par Léonore Confino.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

