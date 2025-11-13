RING VARIATIONS DE COUPLE Soissons

RING VARIATIONS DE COUPLE

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 9 – 9 – 20

9

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 20:00:00

fin : 2025-11-13 21:15:00

Date(s) :

2025-11-13

Une femme et un homme, à l’heure des bilans, s’offrent une

rétrospective imaginaire de leur(s) histoire(s) d’amour et s’ils

avaient eu un autre enfant ? S’ils s’étaient séparés plus tôt ?

S’ils étaient restés amants ? Se seraient-ils mieux aimés ?

Ce kaléidoscope des possibles devient un terrain de jeu pour le

couple. Parents, amants, étrangers, maris et femmes, divorcés,

veufs… Camille et Camille mettent à l’épreuve leur relation, prouvant

ainsi qu’elle les rend profondément vivants. 9 .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

