RING VARIATIONS DE COUPLE Soissons
RING VARIATIONS DE COUPLE Soissons jeudi 13 novembre 2025.
RING VARIATIONS DE COUPLE
7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Tarif : 9 – 9 – 20
9
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 20:00:00
fin : 2025-11-13 21:15:00
Date(s) :
2025-11-13
Une femme et un homme, à l’heure des bilans, s’offrent une
rétrospective imaginaire de leur(s) histoire(s) d’amour et s’ils
avaient eu un autre enfant ? S’ils s’étaient séparés plus tôt ?
S’ils étaient restés amants ? Se seraient-ils mieux aimés ?
Ce kaléidoscope des possibles devient un terrain de jeu pour le
couple. Parents, amants, étrangers, maris et femmes, divorcés,
veufs… Camille et Camille mettent à l’épreuve leur relation, prouvant
ainsi qu’elle les rend profondément vivants. 9 .
7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement RING VARIATIONS DE COUPLE Soissons a été mis à jour le 2025-06-19 par SIM Hauts-de-France OT du Soissonnais-Valois