Ring Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Ring Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot vendredi 10 octobre 2025.

Ring

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

2 nominations Molière 2025.

Plongez au cœur de l’arène amoureuse avec Ring, un spectacle aussi drôle que bouleversant !

Jina Djemba et Amaury de Crayencour incarnent 16 visages du couple dans un ballet haletant empli de confrontations.

Sur réservation.

Durée 1h20 Tout public.

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49 tgl.billetterie@mairie-villeneuvesurlot.fr

English : Ring

2 Molière 2025 nominations.

Plunge into the heart of the arena of love with Ring, a show as funny as it is moving!

Jina Djemba and Amaury de Crayencour embody 16 faces of the couple in a breathless ballet of confrontations.

Reservations required.

Running time: 1 hr 20 min.

German : Ring

2 Nominierungen für Molière 2025.

Tauchen Sie ein in das Herz der Liebesarena mit Ring, einem ebenso witzigen wie erschütternden Stück!

Jina Djemba und Amaury de Crayencour verkörpern 16 Gesichter des Paares in einem atemlosen Ballett voller Konfrontationen.

Nur mit vorheriger Reservierung.

Dauer: 1 Std. 20 Min. Für alle Altersgruppen.

Italiano :

2 nomination Molière 2025.

Immergetevi nel cuore dell’arena dell’amore con Ring, uno spettacolo tanto divertente quanto commovente!

Jina Djemba e Amaury de Crayencour interpretano 16 volti della coppia in un balletto di scontri senza respiro.

È indispensabile la prenotazione.

Durata: 1 ora e 20 minuti.

Espanol : Ring

2 nominaciones Molière 2025.

Sumérjase en el corazón de la arena del amor con Ring, ¡un espectáculo tan divertido como conmovedor!

Jina Djemba y Amaury de Crayencour interpretan 16 caras de la pareja en un ballet de enfrentamientos sin aliento.

Imprescindible reservar.

Duración: 1 hora y 20 minutos.

