Riom fête le Tour Riom

Riom fête le Tour Riom lundi 14 juillet 2025.

Riom fête le Tour

Riom Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14 11:00:00

fin : 2025-07-14 17:30:00

Date(s) :

2025-07-14

Ambiance festive dans la ville, décorations aux couleurs du Tour le long de l’avenue de Châtel et du faubourg de la Bade. Habitants invités à décorer leurs maisons, balcons, vitrines et quartiers.

Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 33 79 76 contact@ville-riom.fr

English :

Festive atmosphere in the town, with decorations in the colors of the Tour along avenue de Châtel and faubourg de la Bade. Residents invited to decorate their homes, balconies, windows and neighborhoods.

German :

Festliche Stimmung in der Stadt, Dekorationen in den Farben der Tour entlang der Avenue de Châtel und des Faubourg de la Bade. Einwohner eingeladen, ihre Häuser, Balkone, Schaufenster und Stadtviertel zu schmücken.

Italiano :

Un’atmosfera di festa in città, con decorazioni nei colori della Tour lungo l’Avenue de Châtel e il Faubourg de la Bade. I residenti sono invitati a decorare le loro case, i balconi, le vetrine dei negozi e i quartieri.

Espanol :

Ambiente festivo en la ciudad, con decoraciones con los colores del Tour a lo largo de la avenida de Châtel y el Faubourg de la Bade. Invitación a los habitantes a decorar sus casas, balcones, escaparates y barrios.

