Informations pratiques

Rion-des-Landes

Rion des Landes en Fêtes

Rion-des-Landes Landes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-20

Les Fêtes de Rion vous attendent pour 5 jours de traditions landaises ! Au programme course landaise, novilladas (dimanche), sport, animations enfants, grands repas festifs, bodegas, concert gratuit de Sangria Gratuite et magnifique feu d’artifice de clôture le lundi. Venez vibrer !

Venez vibrer aux Fêtes de Rion-des-Landes ! Un programme riche en traditions et animations pour tous.

Jeudi Lancement avec le cinéma en plein air Dragons (21h30).

Vendredi Pétanque, courses nature La Rionnaise , remise des clefs (21h) et Course Landaise Formelle (21h30) animée par les bandas.

Samedi Marche Landes & Bruyères, course cycliste, rugby, concours de cocarde (18h). Le soir, repas festif et grand concert gratuit Sangria Gratuite (22h) suivi du podium.

Dimanche Journée taurine ! Messe, Novillada (10h30), apéritif concert. Repas taurin, bal, grande Novillada (18h) et concert.

Lundi Journée des enfants, Capéa gratuite (18h), Gala Comico Taurin (21h) et majestueux feu d’artifice (23h30) au parc de la mairie !

Ambiance bandas, bodegas et repas traditionnels tous les jours ! .

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 66 16 81

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English : Rion des Landes en Fêtes

The F%EAtes de Rion await you for 5 days of Landes traditions! On the program: Course Landaise, novilladas (Sunday), sports, children’s activities, big festive meals, bodegas, a free concert by Sangria Gratuite, and a magnificent closing fireworks display on Monday. Come and enjoy the excitement!

L’événement Rion des Landes en Fêtes Rion-des-Landes a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Tartas