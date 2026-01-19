Rions Ensemble Salle de l’Alliance Essouvert
Rions Ensemble Salle de l’Alliance Essouvert samedi 7 mars 2026.
Rions Ensemble
Salle de l’Alliance Rue des Essouverts Essouvert Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07 23:00:00
Date(s) :
2026-03-07
”Frou-Frou les Bains“
Une comédie déjantée de Patrick Haudecoeur
.
Salle de l’Alliance Rue des Essouverts Essouvert 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 51 38 86 guyomard.cyril@orange.fr
English :
frou-Frou les Bains
A wacky comedy by Patrick Haudecoeur
