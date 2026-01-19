Rions Ensemble Essouvert

Rions Ensemble

Salle de l'Alliance Essouvert Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 16:45:00

Date(s) :

2026-03-08

Eh bé quoi ?

En quelques lignes…



Une belle mère obsédée par la superstition, une amie dépressive, écolo et végan de surcroît, une épouse hantée par la crise de la quarantaine, se laissant un tantinet aller… et lui, bousculé par une paternité récente

.

Salle de l'Alliance Essouvert 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 51 38 86 guyomard.cyril@orange.fr

English :

Eh bé quoi?

In a few lines?



A mother-in-law obsessed with superstition, a depressive friend who’s an ecologist and vegan to boot, a wife haunted by a mid-life crisis and letting herself go a little? and him, shaken up by recent fatherhood

