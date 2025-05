Rions sans entraves ! – Soirée stand-up et table ronde – Cinéma Pathé Nantes (ex-Gaumont) Nantes, 24 juin 2025 18:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-24 18:30 – 22:00

Gratuit : non Tout public, Adulte

Une soirée par les Fameuses, avec un spectacle d’humour inédit avec 6 artistes de stand-up de talent, suivi d’une discussion philosophique, drôle, et féministe bien sûr ! Invitées : Nora Mahour, Elsa Salmon, Deelle, Maureen, l’équipe Open Mint, Shirley Souagnon et Olivia Gazalé (retrouvez bientôt leurs présentations sur les réseaux sociaux des Fameuses) Interprétariat LSF – Places PMR Non adapté aux enfants – Tout public à partir de 15 ans Accueil à partir de 18h30 – Début 19h – Fin 21h45 3 tarifs possibles :- Gratuit pour les personnes qui le souhaitent,- 15 € en prix coûtant,- Tarif libre et conscient pour ajuster à votre choix. Réservation sur helloasso.com

Cinéma Pathé Nantes (ex-Gaumont) Centre-ville Nantes 44000

08 92 69 66 96 https://www.pathe.fr/ 0667348875