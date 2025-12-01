Rire 2 tous les mots Cie T.S.F Le Plato Romans-sur-Isère

Rire 2 tous les mots Cie T.S.F

Le Plato 13 rue du clair vivre Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – EUR

+ 3€ d’adhésion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12 21:45:00

Date(s) :

2025-12-12

Rire 2 tous les mots, c’est la suite, le retour, le 2è volet… du spectacle à l’allure d’émission radio en direct et en public, qui fait la part belle à la littérature contemporaine.

Le Plato 13 rue du clair vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 contact@leplato.org

English :

Rire 2 tous les mots is the sequel, the return, the 2nd part… of the show, a live radio broadcast in public, which gives pride of place to contemporary literature.

German :

Rire 2 tous les mots ist die Fortsetzung, die Rückkehr, der zweite Teil… die Show ist eine Live-Radiosendung vor Publikum, in der die zeitgenössische Literatur im Mittelpunkt steht.

Italiano :

Rire 2 tous les mots è il seguito, il ritorno, la seconda parte… del programma, che ha l’atmosfera di una trasmissione radiofonica in diretta, con un focus sulla letteratura contemporanea.

Espanol :

Rire 2 tous les mots es la continuación, el regreso, la 2ª parte… del programa, que tiene el aspecto de una emisión de radio en directo, centrada en la literatura contemporánea.

