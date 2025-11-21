Rire à Château Le Prestige Marseille 13e Arrondissement
Rire à Château Marseille 13e Arrondissement vendredi 21 novembre 2025.
Rire à Château
Vendredi 21 novembre 2025 de 21h à 22h30.
Ouverture des portes à 20h.
Vendredi 19 décembre 2025 de 21h à 22h30.
Ouverture des portes à 20h. Le Prestige 8 avenue de Château Gombert Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2025-11-21 21:00:00
fin : 2025-12-19 22:30:00
2025-11-21 2025-12-19
Le meilleur de l’humour marseillais à Château-Gombert !
Au programme 5 humoristes et des sketchs inédits !
L’objectif vous offrir de grandes soirées de rigolade et vous rassembler à Château-Gombert.
Petite restauration sur place
Ouverture des portes à partir de 20h
Parking situé derrière La Poste de Château-Gombert .
Le Prestige 8 avenue de Château Gombert Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 00 31 36 rireachateau@gmail.com
English :
The best in Marseille comedy at Château-Gombert!
On the program: 5 comedians and never-before-seen sketches!
German :
Das Beste des Humors aus Marseille in Château-Gombert!
Auf dem Programm: 5 Humoristen und unveröffentlichte Sketche!
Italiano :
Il meglio della comicità marsigliese allo Château-Gombert!
In programma: 5 comici e sketch inediti!
Espanol :
Lo mejor de la comedia marsellesa en el Château-Gombert
En el programa: ¡5 cómicos y sketches inéditos!
