Rire à Château Le Prestige Marseille 13e Arrondissement

Rire à Château

Vendredi 21 novembre 2025 de 21h à 22h30.

Ouverture des portes à 20h.

Vendredi 19 décembre 2025 de 21h à 22h30.

Ouverture des portes à 20h. Le Prestige 8 avenue de Château Gombert Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Le meilleur de l’humour marseillais à Château-Gombert !

Au programme 5 humoristes et des sketchs inédits !

L’objectif vous offrir de grandes soirées de rigolade et vous rassembler à Château-Gombert.



Petite restauration sur place



Ouverture des portes à partir de 20h

Parking situé derrière La Poste de Château-Gombert .

Le Prestige 8 avenue de Château Gombert Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 85 00 31 36 rireachateau@gmail.com

English :

The best in Marseille comedy at Château-Gombert!

On the program: 5 comedians and never-before-seen sketches!

German :

Das Beste des Humors aus Marseille in Château-Gombert!

Auf dem Programm: 5 Humoristen und unveröffentlichte Sketche!

Italiano :

Il meglio della comicità marsigliese allo Château-Gombert!

In programma: 5 comici e sketch inediti!

Espanol :

Lo mejor de la comedia marsellesa en el Château-Gombert

En el programa: ¡5 cómicos y sketches inéditos!

