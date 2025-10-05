Rire de tous les mots Médiathèque Pierre-Amalric Albi

Rire de tous les mots Dimanche 5 octobre, 16h00 Médiathèque Pierre-Amalric Tarn

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Direct radiophonique et crochets romanesques

C’est d’abord une émission de radio en direct et en public, avec ses codes, ses chroniques, ses aléas et sa part d’imprévu.

Sur la table, ce sont des romans piochés tambour battant, lus à haute et intelligible voix avec une délectation certaine. Au centre, deux animateurs, vieux routards des ondes et des duplex, s’adonnent au jeu de la littérature et à ses vertiges.

Autour il y a aussi une guitare, un chapeau mexicain, le courrier des auditeurs, une lampe frontale, un paperboard et un coussin.

À la fin, ça ressemble à une grande célébration des mots, de ceux qui percent la grisaille de l’époque, qui parviennent à nous arracher un sourire, coupable, libérateur et surtout une terrible et irrépressible envie de lire.

Tout public à partir de 10 ans

Médiathèque Pierre-Amalric
30 avenue du Général de Gaulle
Albi 81000
Tarn
Occitanie

© T.S.F