Rire en chai | Domaine du Siorac Domaine du Siorac Saint-Aubin-de-Cadelech

Rire en chai | Domaine du Siorac

Domaine du Siorac 617 Route de Bergerac Saint-Aubin-de-Cadelech Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Nous vous proposons un moment de découverte et de convivialité afin de vous présenter nos activités œnotouristiques et vous permettre de mieux connaître ce que nous proposons aux visiteurs du territoire.

Au programme

• Présentation de nos offres d’accueil et d’œnotourisme

• Visite du vignoble et du chai

• Dégustation de nos vins, jus de raisin et nouveaux cocktails à base de verjunade

• Photo Booth sur place chaque participant repartira avec une bouteille de vin personnalisée avec la photo du jour

Un moment idéal pour échanger, découvrir et pourquoi pas imaginer de futures collaborations pour accueillir au mieux les visiteurs de notre région.

Sur inscription par mail. .

Domaine du Siorac 617 Route de Bergerac Saint-Aubin-de-Cadelech 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 52 90 info@domainedusiorac.fr

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English : Rire en chai | Domaine du Siorac

L’événement Rire en chai | Domaine du Siorac Saint-Aubin-de-Cadelech a été mis à jour le 2026-03-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides