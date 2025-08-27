Rire estival intergénérationnel Parc de moine Cholet

Parc de moine A coté du manège Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-08-27 18:30:00

fin : 2025-08-27 20:00:00

2025-08-27

Venez profiter une dernière fois d’un petit moment de détente avant la rentrée scolaire !

Mercredi 27 août 2024 de 18h30 à 20h00

Au Parc de Moine à Cholet.

La séance de yoga du rire débutera par un éveil corporel libérateur. Ensuite, viendra s’ajouter une combinaison de rires et de respirations issues du yoga avant un moment de détente puis un temps calme pour intégrer toute cette énergie positive.

La séance se terminera par un temps d’échange (autour d’une infusion offerte par l’atelier du rire et du bonheur)

Tarifs adulte 12€, enfant 8€.

Prévoir tapis de yoga, bouteille d’eau, chaussettes…

Renseignements et inscriptions auprès de Nelly au 06.87.37.67.91 .

Parc de moine A coté du manège Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 37 67 91 lesriresdecholet@gmail.com

