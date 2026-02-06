Rire et grandir ! votre nouveau programme Reissa à Assier Livernon

Rire et grandir ! votre nouveau programme Reissa à Assier

Salle des fêtes Livernon Lot

Tarif : 11 – 11 – EUR

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Retrouver tous les mois notre actualité famille, des plus jeunes aux plus âgés, alors une envie, un besoin, une idée à partager, à construire, nous comptons sur vous !

Parents, enfants, nous grandissons ensemble ! Rire et grandir ! votre nouveau programme !

Deux rendez-vous mensuels

Le comédien Dorian Robineau et Emmanuelle animeront des ateliers où se mêlent contes, mélodies et danses1 AN À 3 ANS Et pour les plus grands, des ateliers p’tits cuistots ou p’tits bricolos ont lieu à la yourte où enfants, parents et grands- parents partage un moment ensemble + DE 3 ANS

Salle des fêtes Livernon 46320 Lot Occitanie +33 6 20 70 28 10 association@reissa.fr

English :

Find our family news every month, from the youngest to the oldest, so a desire, a need, an idea to share, to build, we’re counting on you!

Parents, children, we’re growing up together! Laugh and grow! your new program!

Two monthly get-togethers

Actor Dorian Robineau and Emmanuelle will lead workshops combining storytelling, melodies and dance1 YEAR TO 3 YEARS And for the older ones, little cook or little handyman workshops take place in the yurt where children, parents and grandparents share a moment together + DE 3 ANS

