Rire Onet Amandine Lourdel Onet-le-Château

La 16e édition du Festival Rire Onet ouvrira la saison au Théâtre La Baleine du 23 au 26 septembre prochain.

Cette année, la programmation a fait le choix d’associer une humoriste expérimentée et talentueuse à deux jeunes pousses prometteuses et tout autant talentueuses.

Amandine s’est beaucoup cherchée. Beaucoup, beaucoup.

Elle a tellement cherché qu’à un moment elle a même envisagé une formation de chien truffier.

Ce spectacle c’est comme un petit personnage de BD qui passerait de bulle en bulle sans jamais trouver de siège libre pour son fessier, sans trouver sa place.

À force de rester debout elle a fait du stand up. Et vous a trouvés, vous.

Un moment de scène où elle se livre, à fleur de pot de départ.

Spectacle pour trentenaires déglinguées.

Durée 1h20 26 .

English :

The 16th edition of the « Rire Onet » Festival will open the season at Théâtre La Baleine from September 23 to 26.

German :

Die 16. Ausgabe des Festivals « Rire Onet » wird die Saison im Theater La Baleine vom 23. bis 26. September eröffnen.

Italiano :

La 16ª edizione del Festival « Rire Onet » aprirà la stagione al Théâtre La Baleine dal 23 al 26 settembre.

Espanol :

La 16ª edición del Festival « Rire Onet » abrirá la temporada en el Théâtre La Baleine del 23 al 26 de septiembre.

